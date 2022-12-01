Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря обратился к украинцам. Он сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны провел заседание по манипуляциям религиозных организаций.

К теме Украина вернула пленных из Оленевки, обстрел ДТЭК: хронология 281 дня войны

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души", – сказал Зеленский.

Обращение президента 1 декабря: смотрите видео

Что будет с русской церковью

Как отметил президент, российский террор не убедил отдельных деятелей сменить позицию. Следовательно, Украина будет действовать, чтобы не дать им возможности манипулировать.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций, – сообщил Зеленский.

Кроме того, Государственная служба по этнополитике и свободе совести проведет религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ – будет определять наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. По результатам работы будут приниматься необходимые меры, предусмотренные законом.

Также Зеленский сообщил о следующих мерах по борьбе с пророссийскими организациями:

правоохранители проверят правовые основания пользования имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника;

органы национальной безопасности активизируют проверку деятельности русских спецслужб в религиозной среде Украины. Против российского духовенства применят персональные санкции и сообщат обо всех фамилиях;

Государственная служба по этнополитике и свободе совести расширит возможности и усугубит статус.

Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость, – подчеркнул президент.

Настоящий референдум, а не имитация

Зеленский вспомнил о символизме 1 декабря – 31 год назад состоялся референдум, объединивший всю Украину. Граждане от Киева и Севастополя до Львова и Донецка поддержали независимость.

"Люди подтвердили Акт провозглашения независимости Украины – свободно и законно. Это был настоящий референдум, а не какая-то имитация. Это был честный референдум и именно поэтому его признал мир", – рассказал Зеленский.

Читайте также "Не договорились с США": почему Россия создала фейк, что Польша хочет аннексировать часть Украины

Он отметил, что украинцы не будут частью империй и будут диктовать свои правила на своей территории. Как отметил президент, в 1991 году государство пошло по законному и демократическому пути. Поэтому на этом будет строить свое будущее – взвешенными решениями и национальными интересами.

Привлечь Африку к международному праву

Президент сообщил, что 1 декабря Украина продолжала работу над формулой мира. Ранее Зеленский представил ее на саммите G19. Речь идет о продовольственной безопасности. Президент уже обсудил это с лидером Сенегала и Главой Африканского Союза.

"О нашей инициативе Grain From Ukraine – "Зерно из Украины". Она реально возвращает миру стабильность и предсказуемость. А также о том, как можем привлечь страны Африки к восстановлению силы международного права и гарантированию всей полноты глобальной безопасности", – рассказал Зеленский.

Заметьте Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев, – МИД Украины о вербовке студентов

Защитники возвращаются домой

Украине удалось вернуть из российского плена еще 50 защитников:

четверо офицеров;

46 сержантов и рядовых.

Защитники принадлежат к структурам армии, терробороны, Нацгвардии, ВМС и Госпогранслужбы. Зеленский отметил, что над их возвращением работала целая команда: Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Лубинец.

"В общей сложности с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев. Вернем и всех остальных! Вся Украина будет свободной. Все украинцы будут дома", – заверил президент.