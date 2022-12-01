24 канал подробно расскажет об основных событиях дня. Что случилось на фронте и в тылу в течение 1 декабря – читайте дальше.

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