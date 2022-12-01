24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапились на фронті та в тилу протягом 1 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу Обшуки УПЦ МП на Закарпатті, марафон пожеж у Росії: хронологія 280 дня війни

06:00 Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом. Урядовці домовилися про посилення санкційного тиску на Росію.

05:09 Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає на те, коли Ізраїль надасть нам системи ППО. Водночас він закликав державу не балансувати між Києвом та Москвою.

04:37 Росія готується до нового масованого удару по Україні. На одному з головних воєнних аеродромів держави-агресорки "Енгельс-2" помітили незвично велику кількість бомбардувальників – майже два десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160. Супутникові знімки зафіксували на злітній смузі візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

00:47 Міноборони США уклало контракт на закупівлю 6 ЗРК NASAMS. Вартість купівлі озброєння – 1,2 мільярда доларів. Орієнтовна дата завершення виробництва озброєння – 2025 рік.

00:03 У Білому домі заявили, що росіяни продовжать завдавати масовані ракетні удари по інфраструктурі України. Водночас бойові дії на фронті сповільняться, але не припиняться повністю.