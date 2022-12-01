Судя по информации, озвученной Нарышкиным, похоже, что ЦРУ и разведка России не договорились о прекращении войны в том формате, который был бы приемлем для Украины и всего западного цивилизационного мира. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Клочок.

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Пропаганда России

По его мнению, Россия продолжает свою политику в части пропаганды и убежденности в том, что она действует правильно. Россияне говорят, что аннексировали в их понимании Крым и часть областей на Востоке. И так же хочет поступить Польша – член ЕС и НАТО. Так почему Польша может так поступать, а Россия – нет?

"Кремль продвигает еще один тезис: Украина не может быть страной как таковой, то есть она обречена. Это, мол, свершившийся факт", – отметил политолог.

США и Россия вероятно не достигли договоренностей

Клочок обратил внимание на еще один момент: скорее всего, США и Россия не достигли договоренностей в Турции в части того, как может быть прекращена война.

"Мне не очень импонирует то, что где-то вне Украины этот вопрос пытаются решить. Мы не можем говорить с Россией, потому что она выдвигает неприемлемые условия. Но если такой диалог продолжается, это нормально. Это значит, что Россия не то, что на грани капитуляции, на грани истощения", – подчеркнул эксперт.

Россия показала свою глупость

Он отметил, что, несмотря на то, что страна-агрессор продолжает производить какое-то вооружение, в целом она не способна вести вообще войну против Украины и подобные заявления представителей власти лишь подчеркивают это.

Хотя эта тема очень чувствительна для украинцев, тех, кто не воспринимает ее серьезно гораздо больше, чем те, кто прислушивается. Россия для абсолютного большинства Украины и для всего мира в очередной раз показала свою глупость,

– резюмировал Валерий Клочок.

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