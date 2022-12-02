Серед звільнених воїнів – захисники із ЗСУ, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. СБУ опублікувала ексклюзивне відео з обміну полоненими.

До речі Захисник з "Азовсталі" пригадав, що відбувалося перед терактом в Оленівці

З полону звільнили 4 офіцерів

Усього з полону вдалося повернути 4 офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу. З полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі".

Як відбувся обмін полоненими: відео

Повідомляється, що більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Що відомо про повернення українців з полону

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що серед звільнених воїнів також полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців.

Попередній обмін полоненими відбувся 26 листопада, коли Україна повернула 12 воїнів. З полону звільнили трьох цивільних та 9 захисників, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

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