Так, цього разу посіпаки Кремля поширюють чергову брехню, нібито Київ готує провокації на території Одеського припортового заводу. Ба більше, усе "під керівництвом британських спецслужб та з допомогою канадської ПВК GardaWorld". Про це пишуть росЗМІ.
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Чергова провокація окупантів
Начебто якесь анонімне "військово-дипломатичне джерело" повідомило росЗМІ, що на Одеському припортовому заводі Київ буцімто "має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і обставити це, як ракетний удар збройних сил Росії".
Пропагандисти заявляють, що начебто усе для того, аби зірвати ініціативу ООН з відновлення транзиту аміаку трубопроводом Тольятті – Одеса. Головна мета "провокації", яку росЗМІ порівнюють з диверсією на "Північних потоках", нібито "позбавити Росію можливості постачати аміак до інших країн", насамперед тих, що розвиваються.
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Коротко, що треба знати про теракт на "Північних потоках"
- У ніч з 25 на 26 вересня стало відомо про руйнування трьох ниток газопроводу. Зокрема, пошкодження 2 трубопроводів "Північного потоку-1" і одного – "Північного потоку-2". До речі, "Північним потоком-1" Росія транспортує газ до країн ЄС. Натомість "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію через вторгнення окупантів в Україну.
- В Офісі Президента України зазначили, що витік газу на "Північному потоці" – це спланований загарбниками акт тероризму. Михайло Подоляк наголосив: "Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою".
- Спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу підкреслив, що у підриві на газогонах "Північного потоку" винні ті, кому це вигідно, тобто Росія.
- До речі, нещодавно стало відомо, що незадовго до вибухів на "Північних потоках" поблизу місця пролягання газопроводу побували "кораблі-привиди". Йдеться про два судна з вимкненими транспондерами.