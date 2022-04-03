Ворог пошкодив нафтосховище, а також нафтопереробний завод. Про це у своєму телеграм-каналі розповів Максим Марченко, глава ОВА.

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Жертв внаслідок атаки росіян – немає

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. "Ми виявили, що певні особи фіксували місця попадання ракет. Їх вже затримала СБУ, вони понесуть відповідне покарання", – розповів Марченко.

Частину ворожих ракет вдалося збити

Окупанти атакували Одесу під ранок, частину ракет збила ППО. О 4:24 по всій області була оголошена повітряна тривога, вона тривала до 6:43. Перед 6:00 місцеві мешканці почули вибухи.

Про загрози з Придністров'я

Також Марченко висловився про можливе вторгення російський військ на Одещину з території Придністров'я. Він пояснив, що ворог хоче завадити наступальним діям України на інших напрямках.

"Напруженість залишається, але у найближчі дні загроза вторгнення – малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", – запевнив голова обласної військової адміністрації.

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