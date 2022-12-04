Так, на этот раз приспешники Кремля распространяют очередную ложь, якобы Киев готовит провокации на территории Одесского припортового завода. Более того, все "под руководством британских спецслужб и с помощью канадской ЧВК GardaWorld". Об этом пишут росСМИ.

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Очередная провокация оккупантов

Якобы какой-то анонимный "военно-дипломатический источник" сообщил росСМИ, что на Одесском припортовом заводе Киев якобы "намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов, и обставить это, как ракетный удар вооруженных сил России".

Пропагандисты заявляют, что якобы все для того, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Главная цель "провокации", которую росСМИ сравнивают с диверсией на "Северных потоках", якобы "лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны", прежде всего развивающиеся.

Обратите внимание! После таких российских сообщений "о провокациях", к сожалению, нередко что-то происходит. Оккупанты пытаются перекинуть всю вину на Украину и обмануть мир, но на самом деле такие заявления могут свидетельствовать о настоящих планах врага. Кстати, заметим, что россияне обстреляли Одесский нефтеперерабатывающий завод утром 3 апреля 2022 года. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко. Захватчики попали в нефтехранилище и завод. К счастью, тогда обошлось без жертв.

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