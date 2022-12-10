Вариант обмена в формате "всех на всех" вполне возможен, и действительно может быть одним из условий, звучащих на переговорах относительно возобновление транзита российского аммиака. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Приоритет Зеленского – это люди

Он отметил, что украинский президент также "связан" в этом вопросе, ведь на него оказывают давление родственники пленных военнослужащих.

"Даже мне на почту пишет огромное количество родственников офицеров и солдат ВСУ, которые находятся в плену или пропали без вести и могут быть в плену", – признался Фейгин.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

По его словам, учитывая это, в приоритетах Зеленского – именно обмен и возвращение своих людей, а не российский аммиак, ведь речь идет о сотнях украинцев. Следовательно, Киев заинтересован в том, что процесс шел именно на таких условиях, и, с большой вероятностью, так и будет.

Последние обмены пленными: кратко