Вариант обмена в формате "всех на всех" вполне возможен, и действительно может быть одним из условий, звучащих на переговорах относительно возобновление транзита российского аммиака. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Приоритет Зеленского – это люди
Он отметил, что украинский президент также "связан" в этом вопросе, ведь на него оказывают давление родственники пленных военнослужащих.
"Даже мне на почту пишет огромное количество родственников офицеров и солдат ВСУ, которые находятся в плену или пропали без вести и могут быть в плену", – признался Фейгин.
Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео
По его словам, учитывая это, в приоритетах Зеленского – именно обмен и возвращение своих людей, а не российский аммиак, ведь речь идет о сотнях украинцев. Следовательно, Киев заинтересован в том, что процесс шел именно на таких условиях, и, с большой вероятностью, так и будет.
Последние обмены пленными: кратко
- Очередной успешный обмен пленными состоялся в символический день – 6 декабря, когда профессиональный праздник отмечали Вооруженные Силы Украины. На этот раз домой удалось вернуть 60 украинских воинов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.
- Среди них – 58 мужчин и две женщины. Кроме того, 34 из них – защитники многострадального Мариуполя, в том числе и несокрушимой "Азовстали".
- Предыдущий обмен состоялся несколькими днями раньше – 1 декабря. Тогда Украина вернула 50 своих защитников. Самому младшему из них – 19 лет, самому старшему – 59.