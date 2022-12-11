Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Раньше Эрдоган и Путин обсудили зерновое соглашение.

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Развал ОДКБ

Жданов рассказал, что очередные заявления Украины Путин выдал в Бишкеке на форуме по безопасности. У диктатора были опасения, что на этом форуме Армения, Казахстан и Кыргызстан выйдут из ОДКБ, в результате чего она развалится, поэтому лично прилетел туда. Эти страны совершенно не удовлетворены ОДКБ, ведь за годы сотрудничества там Россия никак не помогла этим государствам.

Организация существует только на бумаге, только в интересах России. Никто из этих стран не получил военно-техническую помощь в рамках ОДКБ. Кроме обещаний и удовлетворения личных амбиций, Россия ничего никому из стран-участниц этого договора не предоставила,

– отметил военный эксперт.

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Заявления Путина

Он продолжил, что во время своего выступления на форуме Путин заявил, что Киев не хочет сесть за стол переговоров, а потому не заинтересован в урегулировании ситуации. Поэтому Россия готовится к затяжной войне. Диктатор говорил, что рано или поздно придется признать реалии, чем намекал, что Украине придется смириться с тем, что оккупированные территории – теперь Россия.

"Мы прекрасно знаем, что переговорный процесс России необходим для того, чтобы переформатировать армию и продолжить наступательную операцию по захвату Украины", - отметил Жданов.

По его словам, Путин также подверг критике Ангелу Меркель, которая сказала, что Минские договоренности были нужны для того, чтобы выиграть Украине время. Учитывая это, Путин сказал, что России следовало идти войной против Украины сразу, не ждать 8 лет. Но несмотря на все Россия остается открытой для переговоров.

Человек, по моему мнению, ставит неадекватное соотношение. С одной стороны, он говорит, что они пойдут войной, если мы не согласимся. С другой стороны, говорит, что мы должны согласиться. Вот такой посыл Путин дает Украине в сложившейся ситуации,

– подчеркнул военный эксперт.

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