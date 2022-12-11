Не исключено, что к таким действиям Эрдогана снова склонил Кремль, чтобы он еще раз попытался уговорить украинскую сторону пойти на переговоры. Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал.

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Зачем Эрдоган согласился на просьбу Путина

Он объяснил, что в таком случае Эрдоган, который является жестким политиком и никогда не теряет национальной выгоды, нашел возможность еще раз снизить цену на газ для Турции. Поэтому он, вероятно, решил, что если для того, чтобы получить цену, меньшую на условные 45% вместо 25%, нужно лишь съездить в Москву и Киев, где его очень хорошо принимают, это нужно сделать.

"Может дойти и до того, что ему будут даже доплачивать, чтобы брал газ, ведь все может быть в нынешнем тяжелом положении российской газовой промышленности", – пошутил Арестович.

Алексей Арестович о запланированных визитах Эрдогана в Москву и Киев: смотрите видео

Почему не стоит волноваться

Поэтому Эрдоган, как всегда, поедет защищать национальные интересы Турции, и нам беспокоиться по этому поводу не нужно. Позиция Украины по поводу переговоров непоколебима, а турецкий лидер, получив свои выгоды от России, может еще и привезти Украине больше "Байрактаров" или бронемашин.

Заметим, ранее сообщалось о том, что 11 декабря Эрдоган собирается позвонить Путину, а после этого и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Говорит они, вероятно, будут о "зерновом соглашении".

Зеленский обратился к Эрдогану