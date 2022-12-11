Не исключено, что к таким действиям Эрдогана снова склонил Кремль, чтобы он еще раз попытался уговорить украинскую сторону пойти на переговоры. Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал.
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Зачем Эрдоган согласился на просьбу Путина
Он объяснил, что в таком случае Эрдоган, который является жестким политиком и никогда не теряет национальной выгоды, нашел возможность еще раз снизить цену на газ для Турции. Поэтому он, вероятно, решил, что если для того, чтобы получить цену, меньшую на условные 45% вместо 25%, нужно лишь съездить в Москву и Киев, где его очень хорошо принимают, это нужно сделать.
"Может дойти и до того, что ему будут даже доплачивать, чтобы брал газ, ведь все может быть в нынешнем тяжелом положении российской газовой промышленности", – пошутил Арестович.
Алексей Арестович о запланированных визитах Эрдогана в Москву и Киев: смотрите видео
Почему не стоит волноваться
Поэтому Эрдоган, как всегда, поедет защищать национальные интересы Турции, и нам беспокоиться по этому поводу не нужно. Позиция Украины по поводу переговоров непоколебима, а турецкий лидер, получив свои выгоды от России, может еще и привезти Украине больше "Байрактаров" или бронемашин.
Заметим, ранее сообщалось о том, что 11 декабря Эрдоган собирается позвонить Путину, а после этого и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Говорит они, вероятно, будут о "зерновом соглашении".
Зеленский обратился к Эрдогану
- Президент Украины выступил с речью на TRT World Forum 2022, в которой обратился к турецким лидерам во главе с Эрдоганом. Он озвучил свое видение условий мира.
- Зеленский отметил, что безопасность Украины и Черноморского региона критически важна для глобальной безопасности.
- По словам украинского лидера, наша формула мира сформулирована так, что его пункты дают каждому государству и каждому государству выбрать тот аспект, в котором может сработать именно их решительность.
- Итак, пункты этой формулы таковы: гарантирование радиационной и ядерной, продовольственной, а также энергетической безопасности, остановка российского ракетного террора, освобождение всех пленных и возврат всех депортированных.