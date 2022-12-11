Не виключено, що до таких дій Ердогана знову схилив Кремль, аби той ще раз спробував вмовити українську сторону піти на переговори. Про це розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович в стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал.

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Навіщо Ердоган погодився на прохання Путіна

Він пояснив, що у такому випадку Ердоган, який є жорстким політиком та ніколи не втрачає національної вигоди, знайшов можливість ще раз зменшити ціну на газ для Туреччини. Тож він, ймовірно, вирішив, що якщо для того, щоб отримати ціну, меншу на умовні 45% замість 25%, потрібно лише з'їздити до Москви та Києва, де його дуже добре приймають, то це потрібно зробити.

"Може дійти й до того, що йому навіть доплачуватимуть, аби брав газ, адже все може бути у нинішньому важкому становищі російської газової промисловості", – пожартував Арестович.

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Чому не треба хвилюватися

Тож Ердоган, як завжди, поїде захищати національні інтереси Туреччини, і нам хвилюватися з цього приводу не потрібно. Позиція України щодо перемовин непохитна, а турецький лідер, отримавши свої зиски від Росії, може ще й привезти Україні більше "Байрактарів" чи бронемашин.

Зауважимо, раніше повідомляли про те, що 11 грудня Ердоган збирається зателефонувати Путіну, а після цього подзвонити президенту України Володимиру Зеленському. Говоритимуть вони, ймовірно, про "зернову угоду".

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