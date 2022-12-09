Свою промову під час TRT World Forum 2022 Володимир Зеленський розпочав із того, що вказав на історичну помилку Путіна, який божевільною агресією довів, що безпека України та Чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки.

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Те, що нам вдається реалізовувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива й гуманітарна ініціатива "Зерно з України", дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів Української формули миру,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент на початку промовив не випадково зазначив, що звертається до могутньої аудиторії.

Головне – могутність та лідерство

За його словами "головне не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру".

Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера,

– додав президент.

Він запропонував партнерам обрати пункти для себе, аби ця формула миру була реалізована.

Пункти, які є ядром української формули миру:

Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку.

Гарантувати продовольчу безпеку.

Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор.

Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих.

Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий самий вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів,

– зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що уже в липні експорт був поновлений – "завдяки нашій із вами могутності". І побажав, щоб ця могутність спрацювала і в усьому іншому, що потрібне для миру!

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