Свою промову під час TRT World Forum 2022 Володимир Зеленський розпочав із того, що вказав на історичну помилку Путіна, який божевільною агресією довів, що безпека України та Чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки.
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Те, що нам вдається реалізовувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива й гуманітарна ініціатива "Зерно з України", дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів Української формули миру,
– зазначив Володимир Зеленський.
Президент на початку промовив не випадково зазначив, що звертається до могутньої аудиторії.
Головне – могутність та лідерство
За його словами "головне не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру".
Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера,
– додав президент.
Він запропонував партнерам обрати пункти для себе, аби ця формула миру була реалізована.
Пункти, які є ядром української формули миру:
- Гарантувати радіаційну та ядерну безпеку.
- Гарантувати продовольчу безпеку.
- Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор.
- Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих.
Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий самий вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів,
– зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що уже в липні експорт був поновлений – "завдяки нашій із вами могутності". І побажав, щоб ця могутність спрацювала і в усьому іншому, що потрібне для миру!
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