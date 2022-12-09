Так, дзвінки мають бути в один день. З Путіним Ердоган збирається говорити про "зернову угоду".

До речі Ердоган досі вірить у "дипломатичне закінчення війни": до чого тут обмін полоненими та зерно

Ймовірно, турецький президент зачепить цю тему і в розмові з президентом Володимиром Зеленським. Однак наразі це невідомо.

Що про переговори говорить Ердоган

Президент Туреччини нагадав про свої численні розмови з лідерами Росії та України. Він наголосив, що всі дії Анкари націлені на досягнення миру в Чорноморському регіоні. Ердоган впевнений, що стамбульський формат є найбільш дієвим для досягнення миру.

Незважаючи на те, що стамбульський процес діалогу між Росією та Україною був перерваний, цей майданчик все ще залишається найбільш ідеальним для довгострокового миру,

– сказав політик.

Зокрема, Ердоган згадав про посередництво Анкари під час масштабного обміну полоненими.

Переговори можуть відбутись хіба в Ялті

Українська влада вкотре наголошує, що на майбутніх переговорах України та Росії обговорюватимуть розмір компенсаційних виплат та графік засідань спецтрибуналу для російських військових злочинців. Проходитимуть ці перемовини хіба в Ялті, наголошував радник глави ОП Михайло Подоляк.

Так, Росія має повністю вивести свої війська з українських територій. Лише тоді можна про щось говорити чи домовлятись.