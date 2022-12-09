Свою речь во время TRT World Forum 2022 Владимир Зеленский начал с того, что указал на историческую ошибку Путина, который безумной агрессией доказал, что безопасность Украины и Черноморского региона критически важна для глобальной безопасности.

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То, что нам удается реализовывать такие инициативы как зерновая экспортная инициатива и гуманитарная инициатива "Зерно из Украины", дает нам формат для реализации еще и других подобных инициатив, других пунктов Украинской формулы мира,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент в начале произнес не случайно, что обращается к мощной аудитории.

Главное – могущество и лидерство

По его словам "главное не просто знать о своем могуществе, не просто проявлять его время от времени, а направлять его потенциал ради мира".

Украинская формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера,

– добавил президент.

Он предложил партнерам выбрать пункты для себя, чтобы эта формула мира была реализована.

Пункты, являющиеся ядром украинской формулы мира:

Гарантировать радиационную и ядерную сохранность.

Гарантировать продовольственную сохранность.

Гарантировать энергетическую безопасность и остановить безумный российский ракетный террор.

Гарантировать освобождение всех пленных и возврат всех депортированных.

Украинская формула мира четкая. Имеет ли она нереалистичный вид? Отнюдь. Она выглядит сейчас таким же, как в мае этого года имели идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов,

– отметил Зеленский.

Президент напомнил, что уже в июле экспорт был возобновлен – "благодаря нашему с вами могуществу". И пожелал, чтобы это могущество сработало и во всем остальном, что нужно миру!

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