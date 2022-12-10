Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, співпраця Росії та Ірану – це вже не питання України.

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Загроза світовій безпеці

Михайло Подоляк наголосив, що співпраця Росії та Ірану є загрозою глобальній безпеці світу. Зокрема, Іран надає Росії зброю для війни у Європі, а натомість також отримує певні засоби, можливо навіть ядерні. Тому в Офісі Президента закликають світ не спостерігати за тим, що відбувається, а діяти.

Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?

– заявив Подоляк.

Співпраця Росії та Ірану поглиблюється

Напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі заявив, що партнерство "Москва – Тегеран" шкодить Україні, сусідам Ірану та всій міжнародній спільноті. За його словами, США очікують, що іранська підтримка російського війська лише зростатиме у найближчі місяці. Припускають навіть, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет. Також є інформація, що Москва та Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва дронів у Росії. США закликають Іран змінити курс і не вдаватись до цих дій.

У британській розвідці також прогнозують поглиблення співпраці Москви і Тегерана, зокрема, Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет.

Натомість Росія може надавати Ірану авіацію та системи ППО, допомагати з розробкою зброї та тренуванням військових. Є повідомлення, що цієї весни іранські пілоти тренувалися в Росії, щоб навчитися управляти Су-35. Це може означати, що Іран отримуватиме літаки протягом наступного року.

США вже ввели санкції проти повітряно-космічних сил Росії за купівлю іранських дронів та 924-ий державний центр дронної авіації, який відправляв персонал до Ірану для навчання на іранських безпілотниках. У перспективі Вашингтон планує ввести експортні санкції проти Ірану.