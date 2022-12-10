Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, сотрудничество России и Ирана – это уже не вопрос Украины.

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Угроза мировой безопасности

Михаил Подоляк подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана является угрозой глобальной безопасности мира. В частности, Иран предоставляет России оружие для войны в Европе, а также получает определенные средства, возможно даже ядерные. Поэтому в Офисе Президента призывают мир не наблюдать за происходящим, а действовать.

Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?

– заявил Подоляк.

Сотрудничество России и Ирана углубляется

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме заявил, что партнерство "Москва – Тегеран" вредит Украине, соседям Ирана и всему международному сообществу. По его словам, США ожидают, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Предполагается даже, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет. Также есть информация, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства дронов в России. США призывают Иран изменить курс и не прибегать к этим действиям.

В британской разведке также прогнозируют углубление сотрудничества Москвы и Тегерана, в частности Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет.

Россия может предоставлять Ирану авиацию и системы ПВО, помогать с разработкой оружия и тренировкой военных. Есть сообщения, что весной иранские пилоты тренировались в России, чтобы научиться управлять Су-35. Это может означать, что Иран будет получать самолеты в течение следующего года.

США уже ввели санкции против воздушно-космических сил России за покупку иранских дронов и 924-й государственный центр дронной авиации, отправлявший персонал в Иран для обучения на иранских беспилотниках. В перспективе Вашингтон намерен ввести экспортные санкции против Ирана.