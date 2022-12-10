Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Росія надає "безпрецедентну військову підтримку" Ірану в обмін на безпілотники.

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На Іран тисне не лише Захід

Піонтковський розповів, що на Іран тисне не тільки Захід. Є тиск також від несподіваного союзу трьох держав: Ізраїля, Туреччини та Азербайджану. Крім того, в Ірані відбуваються протести, а ще як мінімум третина їхньої території – це іранський Азербайджан, де живуть етнічні азербайджанці. Туреччина й Азербайджан не приховують своєї підтримки цьому руху.

Ердоган явно хоче перед своїми доленосними виборами лозунг "Один народ – дві країни" перетворити в "Один народ – три країни", повернувши в рідну гавань іранський Азербайджан,

– зазначив російський публіцист.

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Позиція Ізраїля

Він продовжив, що за кілька днів у Ізраїлі посаду прем'єра обійме пан Беньямін Нетаньягу. Його політична мета в житті – покінчити з ядерною загрозою Ізраїлю з боку Ірану. Тому Ірану нині не до загравань з Росією.

"Він перебуває у дуже серйозному становищі", – зауважив Піонтковський.

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