Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що Росія надає "безпрецедентну військову підтримку" Ірану в обмін на безпілотники.
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На Іран тисне не лише Захід
Піонтковський розповів, що на Іран тисне не тільки Захід. Є тиск також від несподіваного союзу трьох держав: Ізраїля, Туреччини та Азербайджану. Крім того, в Ірані відбуваються протести, а ще як мінімум третина їхньої території – це іранський Азербайджан, де живуть етнічні азербайджанці. Туреччина й Азербайджан не приховують своєї підтримки цьому руху.
Ердоган явно хоче перед своїми доленосними виборами лозунг "Один народ – дві країни" перетворити в "Один народ – три країни", повернувши в рідну гавань іранський Азербайджан,
– зазначив російський публіцист.
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Позиція Ізраїля
Він продовжив, що за кілька днів у Ізраїлі посаду прем'єра обійме пан Беньямін Нетаньягу. Його політична мета в житті – покінчити з ядерною загрозою Ізраїлю з боку Ірану. Тому Ірану нині не до загравань з Росією.
"Він перебуває у дуже серйозному становищі", – зауважив Піонтковський.
Новини Ірану: останні події
- Велика Британія ввела санкції проти посадовців Росії та Ірану, які відповідальні за вторгнення в Україну та порушення прав людини. Під санкції потрапили 10 іранських чиновників, які пов'язані з судовою та пенітенціарною системами Ірану.
- У Сполучених Штатах раніше заявляли, що робитимуть все, аби Іран перестав постачати зброю Росії. Ці заходи можуть бути дуже жорсткими – аж до удару по ядерній програмі Тегерану.
- В Ірані стратили чоловіка, який брав участь у протестах проти чинного режиму. Публічну страту вирішили й влаштувати терористи "Талібану" в Афганістані.