Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Ізраїль вже близько 20 років просить американців дати дозволу знищити ядерну програму Ірану. До такої операції могли б приєднатися і США.
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Іран має багато недругів
Як наголошує Загородній, Іран має багато ворогів. Серед них – Туреччина. Адже практично третину населення Ірану становлять азербайджанці, які є дружнім народом для Анкари. Крім того, в такій операції може бути зацікавлена і Саудівська Аравія.
На думку політолога, зараз між США та Іраном триває діалог на кількох рівнях. Американці дійсно могли почати тиснути на Тегеран у такий спосіб.
Іран свого часу не виходив за рамки того, що Захід вважав прийнятними ризиками. Експорт дронів-"мопедів" та балістичних ракет підпадає під червоні лінії, перетинання яких може мати наслідки для Ірану. Зокрема, у вигляді застосування зброї проти нього,
– зазначив Загородній.
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Він підкреслив, що політика Заходу полягає в тому, що вони не мають морального права атакувати країну, поки та не перейшла через червоні лінії. Адже у зворотному випадку вони мало чим відрізнятимуться від авторитарних режимів, які часто нападали на сусідні країни.
Постачання іранської зброї до Росії: коротко
- За даними матеріалу Business Insider, який оприлюднили 7 грудня, Росія нібито нещодавно замовила кілька сотень балістичних ракет та безпілотників в Ірану. Про це журналісти дізналися від неназваних представників ООН в Нью-Йорку. Чи відбулися вже поставки – наразі невідомо.
- Голова української розвідки Кирило Буданов заявив 6 грудня, що Іран наразі не передавав жодної балістичної ракети для Росії. Це "досить делікатне питання". Крім того, Китай також не постачав зброї окупантам.
- Раніше представник Білого дому Роберт Маллі наголошував, що Сполучені Штати намагатимуться стримувати та зірвати постачання іранської зброї в Росію.