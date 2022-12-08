Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Ізраїль вже близько 20 років просить американців дати дозволу знищити ядерну програму Ірану. До такої операції могли б приєднатися і США.

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Іран має багато недругів

Як наголошує Загородній, Іран має багато ворогів. Серед них – Туреччина. Адже практично третину населення Ірану становлять азербайджанці, які є дружнім народом для Анкари. Крім того, в такій операції може бути зацікавлена і Саудівська Аравія.

На думку політолога, зараз між США та Іраном триває діалог на кількох рівнях. Американці дійсно могли почати тиснути на Тегеран у такий спосіб.

Іран свого часу не виходив за рамки того, що Захід вважав прийнятними ризиками. Експорт дронів-"мопедів" та балістичних ракет підпадає під червоні лінії, перетинання яких може мати наслідки для Ірану. Зокрема, у вигляді застосування зброї проти нього,

– зазначив Загородній.

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Він підкреслив, що політика Заходу полягає в тому, що вони не мають морального права атакувати країну, поки та не перейшла через червоні лінії. Адже у зворотному випадку вони мало чим відрізнятимуться від авторитарних режимів, які часто нападали на сусідні країни.

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