Про це в ефірі телемарафону заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він наголосив, що в Росії підходять до завершення запаси саме високоточного ракетного озброєння.

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У Росії мізерне виробництво нових ракет

За його словами, російські запаси вже давно ввійшли в критичний мінімум, проте в Росії "вирішили йти до нуля".

Що, в принципі, дуже погано для самої Росії. Військові там знають про цю проблему,

– додав Буданов.

Керівник розвідки зазначив, що в Росії є виробництво нових ракет, "але абсолютно мізерне в порівнянні з тим, яку кількість вони застосовують". Виробляється лише кілька типів високоточно ракетного озброєння.

Щодо обсягів ракет, які залишилися у Росії, Буданов нагадав про заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, який нещодавно оприлюднив їх кількість.

Реально в них залишилося ракет на кілька масштабних атак і вони вийдуть на повний нуль,

– заявив Буданов і додав, що росіяни готові йти до нуля.

Щодо терміну майбутніх масованих обстрілів, то це, за словами глави ГУР МО, залежить від бажання росіян і регламентної роботи по обслуговуванню носіїв цього ракетного озброєння, та швидкості підвезення і завантаження ракет.

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