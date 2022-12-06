Російські військові не можуть перемогти наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.
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Російські загарбники мріють занурити нас у темряву та холод
Резніков зазначив, що логіка окупантів дуже проста. Пояснив, що загарбники мріють занурити нас у темряву та холод. Росія сподівається, що в таких умовах український народ скаже, нібито ми хочемо здатися та примусить владу йти на перемовини з загарбниками.
"Зразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та якісь "гарантії" давати і так далі. У нас будуть, вибачте, втілювати "Мінськ-3", наприклад, ось такий варіант. Я думаю, що стратегія покладається в цьому", – зазначив міністр оборони.
Вони (окупанти – 24 канал) навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами"... Але вони не розуміють одного, – такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, вони посилюють бажання партнерів наших нас підтримувати,
– підкреслив Резніков.
Як змінювалася позиція закордонних міністрів після атак Росії по цивільній інфраструктурі
Олексій Резніков нагадав, що після одного з ракетних ударів на засіданні "Рамштайну" міністри інших держав моментально почали говорити про різкий рівень підвищення підтримки нашої ППО. Зокрема, тоді Іспанія погодилася надати свої Hawk.
Тому ці ідіоти (окупанти – 24 канал) просто роблять речі, які не приведуть їх у жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас із вами до нашої перемоги,
– підсумував очільник міноборони України.
Коротко про масовану ракетну атаку 5 грудня
- Окупанти випустили по Україні більше ніж 70 ракет. Більшість – понад 60 наші захисники успішно збили.
- На жаль, є і влучання. Зокрема, пошкоджено будинки та інфраструктурні об'єкти на Одещині. Очільник ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок російських обстрілів двоє людей отримали поранення. В Одесі зникли світло, вода та тепло, а ще почалися перебої зі зв'язком.
- У Новософіївці Запорізької області загинуло двоє людей, ще троє – отримали поранення. Серед них і маленька дівчинка, якій лише рік та 10 місяців. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.