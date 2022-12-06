Російські військові не можуть перемогти наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Російські загарбники мріють занурити нас у темряву та холод

Резніков зазначив, що логіка окупантів дуже проста. Пояснив, що загарбники мріють занурити нас у темряву та холод. Росія сподівається, що в таких умовах український народ скаже, нібито ми хочемо здатися та примусить владу йти на перемовини з загарбниками.

"Зразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та якісь "гарантії" давати і так далі. У нас будуть, вибачте, втілювати "Мінськ-3", наприклад, ось такий варіант. Я думаю, що стратегія покладається в цьому", – зазначив міністр оборони.

Вони (окупанти – 24 канал) навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами"... Але вони не розуміють одного, – такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, вони посилюють бажання партнерів наших нас підтримувати,

– підкреслив Резніков.

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Олексій Резніков нагадав, що після одного з ракетних ударів на засіданні "Рамштайну" міністри інших держав моментально почали говорити про різкий рівень підвищення підтримки нашої ППО. Зокрема, тоді Іспанія погодилася надати свої Hawk.

Тому ці ідіоти (окупанти – 24 канал) просто роблять речі, які не приведуть їх у жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас із вами до нашої перемоги,

– підсумував очільник міноборони України.

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