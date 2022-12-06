Российские военные не могут победить наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.
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Российские захватчики мечтают погрузить нас во тьму и холод
Резников отметил, что логика оккупантов очень проста. Объяснил, что захватчики мечтают погрузить нас во тьму и холод. Россия надеется, что в таких условиях украинский народ скажет, что мы хотим сдаться и заставит власть идти на переговоры с захватчиками.
"Сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладони и говорить "садимся за стол переговоров" и какие-то "гарантии" давать и так далее. У нас будут, простите, воплощать "Минск-3", например, вот такой вариант. Я думаю, что стратегия полагается в этом", – отметил министр обороны.
Они (оккупанты – 24 канал) даже цинично называют эти удары "гуманитарными обстрелами" и "гуманитарными ракетами"... Но они не понимают одного, – такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, они усиливают желание партнеров наших нас поддерживать,
– подчеркнул Резников.
"Делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе"
Алексей Резников напомнил, что после одного из ракетных ударов на заседании "Рамштайна" министры других государств моментально начали говорить о резком уровне повышения поддержки нашей ПВО. В частности, тогда Испания согласилась предоставить свои Hawk.
Поэтому эти идиоты (оккупанты – 24 канал) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе,
– подытожил глава минобороны Украины.
Коротко о массированной ракетной атаке 5 декабря
- Оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет. Большинство – более 60 наши защитники успешно сбили.
- К сожалению, есть и попадание. В частности, повреждены дома и инфраструктурные объекты в Одесской области. Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате российских обстрелов два человека получили ранения. В Одессе исчезли свет, вода и тепло, а еще начались перебои со связью.
- В Новософиевке Запорожской области погибли два человека, еще трое получили ранения. Среди них и маленькая девочка, которой всего год и 10 месяцев. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.