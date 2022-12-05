Цього разу суттєво постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони. Однак це не означає, що десь у нас все дуже погано, а десь – навпаки, все добре. Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, – розвідка

У суспільстві розуміють ситуацію

Він зауважив, що людям не потрібно панікувати, адже Україна наразі має 3 ключові речі, що допоможуть їй у рамках цієї антиенергетичної війни, яку веде Росія.

За словами Подоляка, по-перше, у нас є консенсус суспільства щодо того, що так, зима буде важкою – подекуди будуть дефіцити електроенергії, складнощі з водопостачанням та опаленням.

Врешті, не потрібно забувати, що наразі під контролем Росії перебуває Запорізька АЕС, яка покривала покривала ці дефіцити в українській енергосистемі, особливі в піки зимового періоду. Унаслідок цього спроможність системи також дещо зменшена.

Але попри усе це, суспільство чітко розуміє ситуацію, готове до труднощів і до того, що десь потрібно буде затягнути паски, але разом з тим знає – у складних ситуаціях можна буде звернутися до "Пунктів незламності" в різних містах, і таким чином перетерпіти цей непростий час.

Влада готова до викликів

Друге, що виділив Подоляк – те, що держава чітко розуміє: потрібно забезпечити ремонтні спроможності. Насамперед треба разом із партнерами знайти додаткові трансформатори, генератори тощо та забезпечити їхню наявність на місцях. Займатися цим необхідно цілодобово, і українські керівники саме так і роблять.

Ми цим займаємося. "Укренерго", ДТЕК ефективно працюють, Міненерго координує, в Офісі Президента постійно засідає енергетичний штаб, і це все відпрацьовується в онлайн-форматі,

– запевнив радник голови ОПУ.

Він додав, що щойно з'являється інформація про якісь неполадки – – туди одразу їдуть ремонтні бригади, і починається повторний цикл ремонту. І така відпрацьована система є результатом консолідованої роботи.

Потрібно більше засобів ПРО

Нарешті, третя складова – це те, що, за словами Подоляка, чергова атака крилатими ракетами має довести нашим партнерам, що все системи ППО та ПРО, про які просить Україна – це ні про що інше, крім як про збереження життя людей.

Він наголосив, що союзникам потрібно пояснювати – або Росія швидко програє, і таким чином ми зменшимо обсяги втрат для глобальної економіки, політики і соціальних відносин від цієї війни, або країна-агресорка буде продовжувати поводитися так, як вона поводиться в Україні та інших країнах, де розсилає листи з вибухівкою чи очима мертвих тварин, щоб спровокувати панічні настрої.

Системи ПРО – це виключно про право людей, дітей на життя. Це гуманістична зброя, зброя для захисту життя. Тому що атакувати нею нічого, крім ракет, які несуть смерть нашим людям, не будеш,

– підсумував Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував нову масовану атаку України: дивіться відео