Керівник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону розповів, чи постачає Іран та Китай зброю до Росії. Зокрема, йдеться і про балістичні ракети, які Тегеран обіцяв Москві.

Зверніть увагу Ще кілька масованих атак, – Буданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети

Замість зброї Китай постачає Росії побутову техніку

Це досить делікатне питання. Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив Росії,

– сказав Буданов.

Глава української розвідки зазначив, що з Китаєм "та сама історія". За словами Буданова, нічого особливо з Китаю, "окрім величезної кількості пральних машинок, телевізорів та інших побутових засобів, доставлено не було".

Між Росією і Китаєм зафіксували "таємні рейси"

Аналітики Defense Express розповіли, що російські літаки Ан-124 під маскуванням здійснюють рейси до Китаю. У Китаї опублікували відео з посадкою Ан-124 "Руслан" в аеропорті Чженчжоу.

У Китаї припускають, що судно прибуло по "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо". У листопаді за 7 днів було 9 рейсів Ан-124 до Китаю та лише 3 у зворотному напрямку.

Аналітики зазначають, що Чженчжоу – це потужний логістичний та промисловий центр з потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.

Що відомо про співпрацю Росії та Ірану