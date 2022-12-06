Керівник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону розповів, чи постачає Іран та Китай зброю до Росії. Зокрема, йдеться і про балістичні ракети, які Тегеран обіцяв Москві.
Зверніть увагу Ще кілька масованих атак, – Буданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети
Замість зброї Китай постачає Росії побутову техніку
Це досить делікатне питання. Станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив Росії,
– сказав Буданов.
Глава української розвідки зазначив, що з Китаєм "та сама історія". За словами Буданова, нічого особливо з Китаю, "окрім величезної кількості пральних машинок, телевізорів та інших побутових засобів, доставлено не було".
Між Росією і Китаєм зафіксували "таємні рейси"
Аналітики Defense Express розповіли, що російські літаки Ан-124 під маскуванням здійснюють рейси до Китаю. У Китаї опублікували відео з посадкою Ан-124 "Руслан" в аеропорті Чженчжоу.
У Китаї припускають, що судно прибуло по "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо". У листопаді за 7 днів було 9 рейсів Ан-124 до Китаю та лише 3 у зворотному напрямку.
Аналітики зазначають, що Чженчжоу – це потужний логістичний та промисловий центр з потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.
Що відомо про співпрацю Росії та Ірану
- Іран став одним з головних союзників Росії, хоча обидві сторони намагаються це приховати. Тегеран надав Росії чимало дронів-камікадзе, якими окупанти атакували Україну.
- У жовтні Росія підписала нову угоду з Іраном про постачання безпілотників і балістичних ракет. Водночас у Пентагоні не підтвердили, що Іран підписав угоду з Росією.
- В Україні немає засобів для збиття балістичних ракет. Однак допомогти Україні несподівано зголосився Ізраїль, який дотримується політики ненадання зброї нашій країні. У Єрусалимі готові дати Україні системи ППО для збиття балістичних ракет Ірану.