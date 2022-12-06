Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал, поставляет ли Иран и Китай оружие России. В частности, речь идет и о баллистических ракетах, которые Тегеран обещал Москве.

К теме Еще несколько массированных атак, – Буданов рассказал, когда в России закончатся ракеты

Вместо оружия Китай поставляет России бытовую технику

Это довольно деликатный вопрос. По состоянию на сегодняшний день ни одной баллистической ракеты Иран так и не поставил России,

– сказал Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что с Китаем "та же история". По словам Буданова, ничего особенно из Китая, "кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых средств, доставлено не было".

Между Россией и Китаем зафиксировали "тайные рейсы"

Аналитики Defense Express рассказали, что российские самолеты Ан-124 под маскировкой совершают рейсы в Китай. В Китае опубликовали видео с посадкой Ан-124 "Руслан" в аэропорту Чжэнчжоу.

В Китае предполагают, что судно прибыло за "военной помощью – экипировка, бронежилеты, шлемы, одежда и т.д.". В ноябре за 7 дней было 9 рейсов Ан-124 в Китай и только 3 в обратном направлении.

Аналитики отмечают, что Чжэнчжоу – это мощный логистический и промышленный центр с мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

Что известно о сотрудничестве России и Ирана