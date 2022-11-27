Про це розповіли в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express. Аналітики вважають, що Росія розгорнула до Китаю "повітряний міст".

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"Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга – Днепр" до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспондер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень", – розповіли у Defense Express.

Куди прямують літаки

За інформацією аналітиків, у Китаї спотери (люди, які фіксують літаки на фото чи відео) опублікували відео з посадкою Ан-124 "Руслан" в аеропорті Чженчжоу. Вони припускають, що судно прибуло по "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Спотери зафільмували російський літак: дивіться відео

Крім цього, сервіс відстеження польотів Radarbox зазначив, що за останні 7 днів було 9 рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю та лише 3 у зворотному напрямі. Аналітики пояснюють – це доводить вимкнення транспондера під час частини польотів. Перевезення проводили літаки з такими бортовими номерами:

RA-82074;

RA-82044;

RA-82081.

Ці літаки пересуваються за маршрутом Москва – Новосибірськ – Чженчжоу – Новосибірськ – Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі.

Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром з потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів, – наголосили аналітики.

Вони припускають, що літаками Ан-124 "Руслан" з вимкненими транспондерами транспортують військові вантажі. Ба більше – це засоби, які потрібні терміново й немає часу перевозити їх залізницею.

У Defense Express зазначили, що Росія здійснила до Китаю значно більше рейсів з аналогічною метою. Проте лише вищезгадані потрапили у сервіси моніторингу.

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