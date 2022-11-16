Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу. За її словами, всі сторони повинні "зберігати спокій, проявляти стриманість і не допускати ескалації ситуації".

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Китай закликає Захід до стриманості

Позиція Китаю щодо українського питання була послідовною та чіткою. Вкрай необхідно брати участь у діалогах і переговорах для мирного врегулювання кризи,

– заявила Мао Нін.

Зауважимо, що Китай постійно закликає до припинення бойових дій в Україні. Країна відмовляється засуджувати вторгнення Росії. Натомість Пекін закликав визнати "законні інтереси безпеки всіх сторін", звинувачуючи США та НАТО у конфлікті.

Пекін і Москва стали близькими партнерами за останні роки, оскільки вони стикаються з напруженістю у відносинах із Заходом.

Поки що Пекін не надав Москві прямої військової чи фінансової допомоги, яка могла б спровокувати санкції з боку Вашингтона. Тим часом китайські ЗМІ раніше повідомляли про підтримку лідером Сі Цзіньпіном міжнародних мирних переговорів як механізму припинення війни.

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