Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге. По ее словам, все стороны должны "сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации".
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Китай призывает Запад к сдержанности
Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и четкой. Крайне необходимо участвовать в диалогах и переговорах для мирного урегулирования кризиса,
– заявила Мао Нин.
Следует отметить, что Китай постоянно призывает к прекращению боевых действий в Украине. Страна отказывается осуждать вторжение России. Пекин призвал признать "законные интересы безопасности всех сторон", обвиняя США и НАТО в конфликте.
Пекин и Москва стали близкими партнерами за последние годы, поскольку они сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом.
Пока что Пекин не предоставил Москве прямую военную или финансовую помощь, которая могла бы спровоцировать санкции со стороны Вашингтона. Между тем, китайские СМИ ранее сообщали о поддержке лидером Си Цзиньпином международных мирных переговоров, как механизма прекращения войны.
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- В Польше было принято решение привести войска в боевую готовность.
- Анджей Дуда созвал Совбез, а также настоял на срочной встрече членов НАТО.
- Вашингтон стремится выяснить, было ли это случайностью, спланировала ли Россия атаку по стране-члену НАТО намеренно.
- Сам президент Польши Анджей Дуда отметил, что нет доказательств того, "кто запустил ракету".
- Некоторые пропагандистские СМИ ссылаются на минобороны России. Мол, в ведомстве обвинения называют "открытой провокацией".
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