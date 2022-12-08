Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Израиль уже около 20 лет просит американцев дать разрешение уничтожить ядерную программу Ирана. К такой операции могли бы присоединиться и США.
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У Ирана много недругов
Как отмечает Загородний, у Ирана много врагов. Среди них – Турция. Ведь практически треть населения Ирана составляют азербайджанцы, являющиеся дружественным народом для Анкары. Кроме того, в такой операции может быть заинтересована Саудовская Аравия.
По мнению политолога, сейчас между США и Ираном идет диалог на нескольких уровнях. Американцы действительно могли начать давить на Тегеран таким образом.
Иран в свое время не выходил за рамки того, что Запад считал приемлемыми рисками. Экспорт дронов-мопедов и баллистических ракет подпадает под красные линии, пересечение которых может иметь последствия для Ирана. В частности, посредством применения оружия против него,
– отметил Загородний.
США могут разрешить Израилю ударить по ядерной программе Ирана: смотрите видео
Он подчеркнул, что политика Запада состоит в том, что у них нет морального права атаковать страну, пока та не перешла через красные линии. Ведь в противном случае они будут мало чем отличаться от авторитарных режимов, которые часто нападали на соседние страны.
Снабжение иранского оружия в Россию: коротко
- По данным материала Business Insider, обнародованного 7 декабря, Россия якобы недавно заказала несколько сотен баллистических ракет и беспилотников в Иране. Об этом журналисты узнали от неназванных представителей ООН в Нью-Йорке. Состоялись ли уже поставки – пока неизвестно.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил 6 декабря, что Иран пока не передавал ни одной баллистической ракеты для России. Это "достаточно щепетильный вопрос". Кроме того, Китай также не снабжал оружие оккупантам.
- Ранее представитель Белого дома Роберт Малли отмечал, что Соединенные Штаты будут пытаться сдерживать и сорвать поставки иранского оружия в Россию.