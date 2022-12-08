Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Израиль уже около 20 лет просит американцев дать разрешение уничтожить ядерную программу Ирана. К такой операции могли бы присоединиться и США.

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У Ирана много недругов

Как отмечает Загородний, у Ирана много врагов. Среди них – Турция. Ведь практически треть населения Ирана составляют азербайджанцы, являющиеся дружественным народом для Анкары. Кроме того, в такой операции может быть заинтересована Саудовская Аравия.

По мнению политолога, сейчас между США и Ираном идет диалог на нескольких уровнях. Американцы действительно могли начать давить на Тегеран таким образом.

Иран в свое время не выходил за рамки того, что Запад считал приемлемыми рисками. Экспорт дронов-мопедов и баллистических ракет подпадает под красные линии, пересечение которых может иметь последствия для Ирана. В частности, посредством применения оружия против него,

– отметил Загородний.

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Он подчеркнул, что политика Запада состоит в том, что у них нет морального права атаковать страну, пока та не перешла через красные линии. Ведь в противном случае они будут мало чем отличаться от авторитарных режимов, которые часто нападали на соседние страны.

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