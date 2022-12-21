Наразі немає ознак того, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети. Про це під час телефонного пресбрифінгу сказав координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
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Дискусії досі тривають
Джон Кірбі сказав, що дискусія між Росією та Іраном щодо постачання балістичних ракет справді є. Однак наразі немає ознак того, що окупанти їх отримали.
Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно,
– сказав він.
Напередодні про це заявили й в ГУР. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що розвідці відомо про попередні домовленості Росії з Іраном щодо ракет. Проте станом на зараз Росія їх ще не отримала.
Іран продовжує постачати країні-терористці безпілотники
- Представник Білого дому зазначив, що Іран продовжує постачати Росії бойові безпілотники, які та використовує для того, щоб вбивати українців та бити по їхній цивільній інфраструктурі.
- 17 грудня українська розвідка повідомила, що Росія отримала нову партію бойових дронів від Ірану. У ГУР зауважили, що тепер росіяни зараз значно економніше їх використовують.
- Невдовзі, а саме в ніч проти 19 грудня, Росія атакувала Україну 34 дронами-камікадзе "Shahed" із нової партії.
- Відомо, що Іран поставив окупантам 250 нових "шахідів".