Пока нет признаков того, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты. Об этом на телефонном прессбрифинге сказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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Дискуссии до сих пор продолжаются

Джон Кирби сказал, что дискуссия между Россией и Ираном о поставках баллистических ракет действительно есть. Однако пока нет признаков того, что оккупанты их получили.

Мы знаем, что есть дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно,

– сказал он.

Накануне об этом заявили и в ГУР. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что разведке известно о предварительных договоренностях России с Ираном по ракетам. Однако по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.

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