Пока нет признаков того, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты. Об этом на телефонном прессбрифинге сказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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Дискуссии до сих пор продолжаются
Джон Кирби сказал, что дискуссия между Россией и Ираном о поставках баллистических ракет действительно есть. Однако пока нет признаков того, что оккупанты их получили.
Мы знаем, что есть дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно,
– сказал он.
Накануне об этом заявили и в ГУР. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что разведке известно о предварительных договоренностях России с Ираном по ракетам. Однако по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.
Иран продолжает поставлять стране-террористке беспилотники
- Представитель Белого дома отметил, что Иран продолжает поставлять России боевые беспилотники, которые использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре.
- 17 декабря украинская разведка сообщила, что Россия получила новую партию боевых дронов от Ирана. В ГУР отметили, что теперь россияне сейчас гораздо экономнее используют их.
- Вскоре, а именно в ночь на 19 декабря, Россия атаковала Украину 34 дронами-камикадзе "Shahed" из новой партии.
- Известно, что Иран поставил оккупантам 250 новых "шахидов".