Однако до сих пор ООН не направила соответствующую миссию для расследования, поэтому МИД Украины требует от ООН объяснений за свое бездействие. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 20 декабря.

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Почему это важно

По словам Дмитрия Кулебы, после такого обращения в ООН, секретариат предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Однако впоследствии ООН проинформировала о невозможности посещения Украины в эти сроки.

Более того, ни генсек Антониу Гутерриш, ни ООН в целом до сих пор не предприняли никаких шагов для направления миссии в Украину. И это в то время, когда иранские дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины среди зимы.

То, что делает секретариат ООН сейчас – это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и России за их действия. Речь идет о нарушении резолюции Совбеза. ООН должна объяснить причины задержки и бездействия,

– подчеркнул Кулеба.

Более того, эта миссия важна и потому, что поставки России "Shahed-136" нарушают резолюцию Совбеза ООН семилетней давности. Она закрепляет ядерное соглашение с Ираном.

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В США также обвиняют ООН

Отметим, что по данным Reuters, заседание Совбеза ООН 19 декабря посвятили резолюции 2015 года. На нем заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что:

Соединенные Штаты сожалеют о том, что ООН не сделала шагов для проведения нормального расследования этого нарушения;

США разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования.

На этом же заседании генсек ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что ООН получила письма с призывом проверить поставки иранских дронов России, поэтому секретариат изучает информацию. Выводы же она пообещала сообщить Совбезу ООН "в случае необходимости в должное время".

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