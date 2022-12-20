Однак дотепер ООН не направила відповідну місію для розслідування, відтак МЗС України вимагає від ООН пояснень за свою бездіяльність. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 20 грудня.
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Чому це важливо
За словами Дмитра Кулеби, після такого звернення до ООН, секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Однак згодом в ООН проінформували про неможливість відвідання України в ці терміни.
Ба більше, ні генсек Антоніу Гутерріш, ні ООН загалом досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. І це в той час, коли іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури України посеред зими.
Те що робить секретаріат ООН зараз – це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Йдеться про порушення резолюції Радбезу. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності,
– підкреслив Кулеба.
Ба більше, ця місія важлива й тому, що постачання Росії "Shahed-136" порушує резолюцію Радбезу ООН семирічної давності. Вона закріплює ядерну угоду з Іраном.
Повний онлайн-брифінг МЗС України: відео
У США також звинувачують ООН
Зазначимо, що за даними Reuters, засідання Радбезу ООН 19 грудня присвятили саме резолюції 2015 року. На ньому заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що:
- Сполучені Штати шкодують через те, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення;
- США розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування.
На цьому ж засіданні пані генсек ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що ООН отримало листи з закликом перевірити постачання іранських дронів Росії, тож наразі секретаріат вивчає інформацію. Висновки ж вона пообіцяла повідомити Радбезу ООН "у разі необхідності в належний час".
Іранські дрони в Україні: останні новини
- 17 грудня в ГУР МО України заявили, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану, однак зазначили, що окупанти зараз значно економніше використовують ці дрони.
- Президент України заявив, що уже в ніч проти 19 грудня Москва випустила по Україні 34 іранських "Шахіди", які були саме з нової партії від Тегерана. За його словами, цього разу країні-терористці їх направили 250 одиниць.
- Раніше головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, що росіяни хотіли зробити іранські безпілотники безшумними, однак встановлений глушник може різко зменшити потужність "мопеда". Інші ж модифікації призведуть до збільшення вартості дрона-камікадзе, через що вони втратять перевагу для Росії – низьку вартість і можливість виробництва значної кількості навіть Іраном, який перебуває під санкціями.