Проте США будуть докладати усіх зусиль, щоб цієї угоди не сталося. І в цьому Сполученим Штатам допомагає Ізраїль. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, напередодні "Інститут вивчення війни" опублікував інформацію про резолюцію Радбезу ООН від 2015 року, відповідно до якої Іран не може не приймати, не передавати дрони та ракети з дальністю пуску понад 300 кілометрів і більше. Якщо Іран чи інша країна порушать цю резолюцію, на них будуть накладені жорсткі санкції.

До речі, Росія сама й голосувала за цю резолюцію у Радбезі ООН,

– підкреслив військовий експерт.

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Іран вже порушив резолюцію

Він зауважив, що Іран вже порушив її, коли надав дрони, які летять на відстань понад 300 кілометрів, Росії.

За інформацію ізраїльського видання, зараз в Ірані розмірковують, як зменшити дальність цієї ракети, щоб вона була менш як 300 кілометрів,

– зазначив Жданов.

На його думку, Україна має підтримку США, і Вашингтон ймовірно буде тиснути на Іран, щоб він не передав Росії ці ракети.

"Росіяни самі собі підклали свиню, коли у 2015 році проголосували за цю резолюцію. Тоді вони, мабуть, не розраховували на те, що їм доведеться просити в Ірану оперативно-тактичну ракетну зброю", – наголосив Жданов.

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