США будут прилагать все усилия, чтобы этого соглашения не случилось. И в этом Соединенным Штатам помогает Израиль. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, накануне "Институт изучения войны" опубликовал информацию о резолюции Совбеза ООН от 2015 года, согласно которой Иран не может не принимать, не передавать дроны и ракеты с дальностью пуска более 300 километров и более. Если Иран или другая страна нарушат эту резолюцию, на них будут наложены жесткие санкции.

Кстати, Россия сама и голосовала за эту резолюцию в Совбезе ООН,

– подчеркнул военный эксперт.

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Иран уже нарушил резолюцию

Он отметил, что Иран уже нарушил ее, когда предоставил Росси дроны с дальностью более 300 километров.

По информации израильского издания, сейчас в Иране размышляют, как уменьшить дальность этой ракеты, чтобы она была менее 300 километров,

– отметил Жданов.

По его мнению, Украина имеет поддержку США, и Вашингтон, вероятно, будет давить на Иран, чтобы он не передал России эти ракеты.

"Россияне сами себе подложили свинью, когда в 2015 году проголосовали за эту резолюцию. Тогда они, вероятно, не рассчитывали на то, что им придется просить у Ирана оперативно-тактическое ракетное оружие", - подчеркнул Жданов.

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