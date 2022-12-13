США будут прилагать все усилия, чтобы этого соглашения не случилось. И в этом Соединенным Штатам помогает Израиль. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, накануне "Институт изучения войны" опубликовал информацию о резолюции Совбеза ООН от 2015 года, согласно которой Иран не может не принимать, не передавать дроны и ракеты с дальностью пуска более 300 километров и более. Если Иран или другая страна нарушат эту резолюцию, на них будут наложены жесткие санкции.
Кстати, Россия сама и голосовала за эту резолюцию в Совбезе ООН,
– подчеркнул военный эксперт.
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Иран уже нарушил резолюцию
Он отметил, что Иран уже нарушил ее, когда предоставил Росси дроны с дальностью более 300 километров.
По информации израильского издания, сейчас в Иране размышляют, как уменьшить дальность этой ракеты, чтобы она была менее 300 километров,
– отметил Жданов.
По его мнению, Украина имеет поддержку США, и Вашингтон, вероятно, будет давить на Иран, чтобы он не передал России эти ракеты.
"Россияне сами себе подложили свинью, когда в 2015 году проголосовали за эту резолюцию. Тогда они, вероятно, не рассчитывали на то, что им придется просить у Ирана оперативно-тактическое ракетное оружие", - подчеркнул Жданов.
Поставка Ираном оружия России: важное
- Последнюю неделю россияне снова начали атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. СМИ сообщают о том, что это могут быть дроны из новой партии, а партнерство между Россией и Ираном может расширяться – Россия может поставлять вооружение Ирану в обмен на беспилотники.
- Россия активизировалась в плане использования иранских дронов, вероятно, получив вторую партию. По словам российского публициста из США Андрея Пионтковского, на фоне этого снова заговорили о передаче Ираном России баллистических ракет, но Ирану это сейчас не интересно.
- Вскоре сотрудничество Ирана и России может усилиться. В США и Великобритании отмечают, что она уже превратилась в "полноценное партнерство", однако в дальнейшем поставки оружия могут увеличиться.