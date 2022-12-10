Украина теоретически могла бы предотвратить этот процесс. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.
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Жданов предположил, что украинцы могли бы нарушить работу заводов, которые выпускают ракеты, на территории страны-агрессора.
"Однако для этого нужно иметь соответствующие средства. У нас должна быть либо ракета, либо беспилотник", – отметил военный эксперт.
"Военный завод – абсолютно легитимная цель"
Жданов подчеркнул, что если мы начинаем вести боевые действия на территории противника, то возникает вопрос о легитимности использования огневых средств на территории России. По его словам, такие действия можно объяснить необходимостью предотвращения ударов по нашей территории.
Военный завод производит ракеты, которые потом летят по территории Украины, убивают наших граждан и разрушают нашу инфраструктуру. Следовательно, он является абсолютно легитимной целью. Если у нас будут такие беспилотники, которые смогут достать до Удмуртии, то почему бы и нет?
Олег Жданов предположил, может ли Украина помешать производству ракет в России: смотрите видео
"Можем увидеть еще не один "хлопок"
Военный эксперт предположил, что у Киева со временем могут быть соответствующие средства, которые позволят препятствовать врагу в его намерениях наносить удары по Украине.
Думаю, что в ближайшее время мы вполне можем увидеть еще не один "хлопок" на военных объектах и заводах на территории России,
– сказал Жданов.
Он добавил, что это было бы правильно и целесообразно с военной точки зрения.
"Хлопок" в России: главное
- 5 декабря на территории России раздались взрывы. Россияне сообщили о "хлопке" на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани.
- Россия вполне ожидаемо обвинила во взрывах Украину. Мол, наши беспилотники пролетели более 600 километров и за это время не были замечены российской ПВО.
- Британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что якобы Украина теперь не имеет ограничений по расстоянию ударов. СМИ утверждает, что Киев доказал, что может наносить дальние удары без западного оборудования.
- В публикации говорится, что якобы Украина запустила беспилотники, поразившие 3 военные базы в глубине России – одну всего в 160 километрах от Москвы. Хотя доподлинно неизвестно, что повлекло за собой "хлопок".
- Впрочем, Михаил Подоляк отметил, что не слишком доверяет анонимным источникам. В то же время советник главы ОП отметил, что количество подобных инцидентов в России будет увеличиваться. Также он добавил, что Украина не участвует в каких-либо действиях на территориях других стран.