Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона прокомментировал информацию Financial Times. Об этом пишет 24 канал .

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Подоляк прокомментировал заявление FT

Напомним, что в FT отметили, что об этом изданию рассказал советник украинского правительства по обороне. Подоляк подчеркнул, что не очень доверяет анонимным источникам.

"Не может быть такого, что какой-то анонимный советник говорит подобные вещи", – утверждает Подоляк. Он подчеркнул, что правительство абсолютно прозрачно и всегда откровенно комментирует все, что можно сказать СМИ.

Подоляк отметил, что всегда следует давать не анонимный источник, а фамилию, чтобы человек нес за это ответственность.

Советник главы Офиса президента добавил, что не всегда следует анонсировать конкретику. Поскольку это может нанести ущерб украинским военным.

Сначала следует выиграть войну, подчеркивает Подоляк. По его словам, после победы украинцы смогут узнать все героические поступки украинских военных.

Россияне больше не верят Путину

Мы ведь не оккупанты, мы не воюем на других территориях. Мы воюем на своей территории Украины. Поэтому мы должны делать все, что считаем нужным. Все, что происходит в РФ, является следствием того, что Россия постепенно теряет управляемость,

– заявил Подоляк.

По словам представителя ОП, россияне уже не верят Путину. Он уверяет, кремлевский режим не гарантирует их безопасность, "начинают все больше хаотизоваться, проходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ".

Подоляк отметил, что количество подобных инцидентов будет увеличиваться. также он добавил, что Украина не участвует в каких-либо действиях на территориях других стран.

Любопытно. Он отметил, что в ближайшее время количество взрывов в России может увеличиться. Он отметил, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. Также подчеркнул, что Россия из-за санкций не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.