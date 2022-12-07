Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону прокоментував інформацію Financial Times. Про це пише 24 канал.

До теми Сибір теж під загрозою: у FT припустили, чому "бавовна" на аеродромах Росії – лише початок

Подоляк прокоментував заяву FT

Нагадаємо, що у FT зазначили, що про це виданню розповів радник українського уряду з питань оборони. Подоляк наголосив, що не дуже довіряє анонімним джерелам.

"Не може бути такого, що якийсь анонімний радник говорить подібні речі", – стверджує Подоляк. Він наголосив, що уряд є абсолютно прозорим і завжди відверто коментує все, що можна сказати ЗМІ.

Подоляк зауважив, що завжди варто давати не анонімне джерело, а прізвище, щоб людина несла за це відповідальність.

Радник глави Офісу президента додав, що не завжди слід анонсувати конкретику. Оскільки це може зашкодити українським військовим.

Спершу слід виграти війну, наголошує Подоляк. За його словами, після перемоги українці зможуть дізнатися про всі героїчні вчинки українських військових.

Росіяни більше не вірять Путіну

Ми ж не окупанти, ми не воюємо на інших територіях. Ми воюємо на свій території України. Тому ми маємо робити все, що вважаємо за потрібним. Все, що відбувається у РФ, є наслідком того, що Росія поступово втрачає керованість,

– заявив Подоляк.

За словами представника ОП, росіяни вже не вірять Путіну. Він запевняє, кремлівський режим не гарантує їхню безпеку, "починають дедалі більше хаотизуватися, відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю в РФ".

Подоляк зауважив, що кількість подібних інцидентів буде збільшуватися. також він додав, що Україна не бере участь у будь-яких діях на територіях інших країн.

Цікаво. Зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. Він зазначив, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. Також наголосив, що Росія через санкції не може купити запчастини і відремонтувати пошкоджену техніку.