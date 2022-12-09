Об этом в интервью 24 каналу заявила госпожа США в Украине Бриджит Бринк. Она прокомментировала то, что на территории России происходит "хлопок", когда США предоставляют Украине оружие с условием, что оно будет применено против врага только на украинской земле.

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Бринк прокомментировала "хлопок" в России

Я могу сказать очень четко – мы верим в право Украины на защиту. Защищать свою территориальную целостность и отражать дальнейшую агрессию. Сейчас основная цель моей работы – помочь Украине в том, что она делает,

– сказала госпожа посол США.

Интервью с госпожой посол США в Украине Бриджет Бринк: смотрите видео

Она рассказала, что между США и Украиной ежедневно проходят совещания на уровне министров обороны, начальников штабов, между госсекретарем и премьер-министром. "Это происходит на разных уровнях", – добавила Бринк.

"Каждый день мы думаем о том, как вам помочь защитить себя. Это наша главная работа и задача – поддержка вашей свободы, территориальной целостности и вашего будущего", – резюмировала посол США.

Что известно о "хлопке" в России