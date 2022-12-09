Про це в інтерв'ю 24 каналу заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона прокоментувала те, що на території Росії стається "бавовна", коли США надають Україні зброю з умовою, що вона буде застосована проти ворога тільки на українській землі.

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Брінк прокоментувала "бавовну" в Росії

Я можу сказати дуже чітко – ми віримо в право України на захист. Захищати свою територіальну цілісність і відбивати подальшу агресію. Зараз основна мета моєї роботи – допомогти Україні в тому, що вона робить,

– сказала пані посол США.

Інтерв'ю з пані посол США в Україні Бріджет Брінк: дивіться відео

Вона розповіла, що між США та Україною щодня відбуваються наради на рівні міністрів оборони, начальників штабів, між держсекретарем та прем'єр-міністром. "Це відбувається на різних рівнях", – додала Брінк.

"Кожного дня ми думаємо про те, як вам допомогти захистити себе. Це наша головна робота та завдання – підтримка вашої свободи, територіальної цілісності і вашого майбутнього", – резюмувала пані посол США.

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