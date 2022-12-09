Про допомогу США Україні, завершення війни та важливість притягнення Кремля до відповідальності пані посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Допомагатимемо різними шляхами, – Брінк про масовані ракетні атаки

Росіяни кожного тижня завдають масованих ракетних ударів по Україні. Як ви вважаєте, що Захід і США можуть зробити негайно, щоб зупинити цей терор? Ще більше поставок протиповітряної оборони?

Ми дуже пильно за цим стежимо, включаючи запуск 70 ракет, який був цього понеділка (5 грудня – 24 канал). Ми розцінюємо кожну атаку на мирних мешканців України як воєнний злочин. І з боку США ми зробимо усе можливе, щоб вам допомогти різними шляхами. Ми будемо продовжувати вам допомагати.

З погляду безпеки ми вже вам надали 20 мільярдів доларів на оборону, і ця допомога буде продовжуватися. З погляду економіки ми надали 15 мільярдів доларів на підтримку бюджету. Це допоможе вашим надзвичайникам, медикам, вчителям. Ми надалі будемо вам в цьому допомагати.

1,5 мільйона доларів ми надали на підтримку гуманітарних потреб. Це теж дуже важлива підтримка, адже ви зараз вступаєте в зиму. Потрібні гарантії, що люди, які постраждали від бойових дій, отримують все те, що їм потрібно.

Для мене і моєї команди це пріоритет – вдень і вночі шукати нові шляхи того, як ми можемо вам допомогти. Президент Байден також запропонував підтримку України у розмірі 37 мільярдів доларів, зараз це питання розглядає Конгрес.

Це потрібно, щоб ви і далі могли рухатися вперед. Отож, США будуть з вами стільки, скільки потрібно.

Інтерв'ю з пані посол США в Україні Бріджет Брінк: дивіться відео

Для США принципово, щоб HIMARS використовували лише в межах України. Однак останнім часом ми бачимо, що щось таки відбувається на території Росії, якісь вибухи. Наше Міноборони стверджує, що ми до цього не причетні. Отож чому для США так принципово, аби зброю, яку нам постачають, Україна використовувала виключно на своїй території? І як США ставляться до вибухів на території Росії?

Я можу сказати дуже чітко – ми віримо в право України на захист. Захищати свою територіальну цілісність і відбивати подальшу агресію. Зараз основна мета моєї роботи – допомогти Україні в тому, що вона робить. Ми щодня проводимо наради з українським керівництвом. Між Україною та Вашингтоном постійно відбуваються наради – на рівні міністрів оборони, начальників штабів, між держсекретарем та прем'єр-міністром. Це відбувається на різних рівнях.

Кожного дня ми думаємо про те, як вам допомогти захистити себе. Це наша головна робота та завдання – підтримка вашої свободи, територіальної цілісності і вашого майбутнього.

Росіяни можуть зупинити війну вже сьогодні

Поговорімо про звільнення окупованих територій. Ми визволили Харківську область та частину Херсонської, далі – Крим. Чи підтримають нас США, коли ми будемо визволяти Крим збройним шляхом?

Як і коли завершиться війна залежати від президента Зеленського. Президент Байден дуже чітко на цьому наголосив. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист.

Вирішенням війни може стати мирний план Зеленського

Президент Джо Байден заявив, що готовий до переговорів з Владіміром Путіним, якщо це допоможе закінчити війну. Що повинно статися, щоб ці перемовини відбулися і що вони змінять?

Головне питання має полягати в тому, що у вас тут відбувається, що чинять в Україні росіяни. Зараз вони винищують цивільну інфраструктуру України, щоб мільйони людей сиділи в холоді та без світла, особливо зараз, коли у вас починається зима з низькими температурами. Знову наголошу, що саме від президента Зеленського залежить, як і коли ця війна закінчиться.

Зараз дуже чітко зрозуміло – хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни. Якраз цього понеділка Росія знову запустила 70 ракет по українських містах. Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського.

Покарання Росії – сигнал всьому світу

Ми переконані, що Україна виграє цю війну. Зараз багато людей виступають на підтримку того, щоб створити щось на кшталт Нюрнберзького трибуналу. Яка думка США щодо цього, і чи допоможуть США покарати вище керівництво Росії, яке розпочало війну?

США підтримують справедливість та відповідальність для тих, хто зробив жахливі злочини в Україні. Я перебуваю зараз у Львівському медіацентрі – місці, яке допомагає журналістам вижити та працювати. Вільні медіа надзвичайно важливі для демократії, особливо в часи війни та викликів, які постають перед владою країни.

Сьогодні я почула історії від двох журналістів з окупованих територій. Мене жахає, те, що я сама побачила і почула, настільки нелюдське та страшне. Моя команда та загалом США вважають, що люди, які спричинили ці жахливі злочини, повинні бути притягнені до відповідальності. Зараз ми працюємо з нашими партнерами над тим, як саме це буде відбуватися.

Це дуже відповідально для нас, адже тут не лише справа в справедливості стосовно певних людей. Це потужний сигнал, який буде посланий усім можливим майбутнім агресорам: ви не можете так поводитися, ви не можете так чинити, не можна просто так втекти від відповідальності за воєнні злочини.

Ми будемо над цим працювати доти, поки не досягнемо результатів.