О помощи США Украине, завершении войны и важности привлечения Кремля к ответственности госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Будем помогать разными путями, – Бринк о массированных ракетных атаках

Россияне каждую неделю наносят массированные ракетные удары по Украине. Как вы думаете, что Запад и США могут сделать немедленно, чтобы остановить этот террор? Еще больше поставок противовоздушной обороны?

Мы очень пристально за этим следим, включая запуск 70 ракет, который был в этот понедельник (5 декабря – 24 канал). Мы расцениваем каждую атаку на мирных жителей Украины как военное преступление. И со стороны США мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь разными путями. Мы будем продолжать помогать вам.

С точки зрения безопасности мы уже предоставили вам 20 миллиардов долларов на оборону, и эта помощь будет продолжаться. С точки зрения экономики, мы предоставили 15 миллиардов долларов в поддержку бюджета. Это поможет вашим чрезвычайникам, медикам, учителям. Мы будем вам в этом помогать.

1,5 миллиона долларов мы предоставили в поддержку гуманитарных потребностей. Это тоже очень важная поддержка, ведь вы сейчас вступаете в зиму. Нужны гарантии, что пострадавшие от боевых действий люди получают все то, что им нужно.

Для меня и моей команды это приоритет – денно и нощно искать новые пути того, как мы можем вам помочь. Президент Байден также предложил поддержку Украины в размере 37 миллиардов долларов, сейчас этот вопрос рассматривает Конгресс.

Это нужно, чтобы вы и дальше могли двигаться вперед. Итак, США будут с вами столько, сколько нужно.

Интервью с госпожой послом США в Украине Бриджет Бринк: смотрите видео

Для США важно, чтобы HIMARS использовали только в пределах Украины. Однако в последнее время мы видим, что что-то происходит на территории России, какие-то взрывы. Наше Минобороны утверждает, что мы к этому не причастны. Так почему для США так принципиально, чтобы оружие, которое нам поставляют, Украина использовала исключительно на своей территории? И как США относятся ко взрывам на территории России?

Я могу сказать очень четко – мы верим в право Украины на защиту. Защищать свою территориальную целостность и отражать дальнейшую аагрессию. Сейчас основная цель моей работы – помочь Украине в том, что она делает. Мы каждый день проводим совещания с украинским руководством. Между Украиной и Вашингтоном постоянно проходят совещания – на уровне министров обороны, начальников штабов, между госсекретарем и премьер-министром. Это происходит на разных уровнях.

Каждый день мы думаем о том, как помочь защитить себя. Это наша главная работа и задача – поддержание вашей свободы, территориальной целостности и вашего будущего.

Россияне могут остановить войну уже сегодня

Поговорим об освобождении оккупированных территорий. Мы освободили Харьковскую область и часть Херсонской, дальше – Крым. Поддержат ли нас США, когда мы будем освобождать Крым вооруженным путем?

Как и когда завершится война, зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень четко это подчеркнул. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня . Он может остановиться, отвести свои войска и война кончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту.

Решением войны может стать мирный план Зеленского

Президент Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить войну. Что должно произойти, чтобы эти переговоры прошли, и что они изменят?

Главный вопрос должен заключаться в том, что у вас здесь происходит, что делают в Украине россияне. Сейчас они уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей сидели в холоде и без света, особенно сейчас, когда у вас начинается зима с низкими температурами. Снова подчеркну, что именно от президента Зеленского зависит, как и когда эта война закончится.

Сейчас очень ясно понятно – кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не желают прекращать войну. США поддерживают мир. Мир, который был предложен в плане Зеленского.

Наказание России – сигнал всему миру

Мы уверены, что Украина выиграет эту войну. Сейчас многие выступают в поддержку того, чтобы создать что-то вроде Нюрнбергского трибунала. Каково мнение США на этот счет, и помогут ли США наказать высшее руководство России, начавшее войну?

США поддерживают справедливость и ответственность для тех, кто совершил ужасные преступления в Украине. Я сейчас в Львовском медиацентре – месте, которое помогает журналистам выжить и работать. Свободные медиа чрезвычайно важны для демократии, особенно во время войны и вызовов, встающих перед властью страны.

Сегодня я услышала истории двух журналистов с оккупированных территорий. Меня ужасает то, что я сама увидела и услышала, столь бесчеловечное и страшное. Моя команда и США считают, что люди, повлекшие эти ужасные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Сейчас мы работаем с нашими партнерами над тем, как именно это будет происходить.

Это очень ответственно для нас, ведь здесь не только дело в справедливости по отношению к определенным людям. Это мощный сигнал, который будет послан всем возможным будущим агрессорам: вы не можете так себя вести, вы не можете так поступать, нельзя просто так уйти от ответственности за военные преступления.

Мы будем над этим работать до тех пор, пока не добьемся результатов.