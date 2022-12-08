Как заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, Штаты расценивают каждую атаку на мирных жителей Украины как военное преступление. Об этом она сказала в интервью 24 каналу.

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Бриджит Бринк заверила, что США делают все возможное, чтобы помочь Украине разными путями. И эта помощь будет только усиливаться.

С точки зрения безопасности мы уже предоставили вам 20 миллиардов долларов на оборону, и эта помощь будет продолжаться. С точки зрения экономики, мы предоставили 15 миллиардов долларов на поддержку бюджета. Это поможет вашим спасателям, медикам, учителям. Мы в дальнейшем будем вам в этом помогать,

– подчеркнула она.

Госпожа США в Украине также добавила, что 1,5 миллиона долларов Штаты предоставили в поддержку гуманитарных потребностей. Эта поддержка, по ее словам, очень важна особенно в зимний период.

"Днем и ночью мы ищем новые пути того, как мы можем вам помочь. Президент Байден также предложил поддержку Украины в размере 37 миллиардов долларов, сейчас этот вопрос рассматривает Конгресс. Это нужно, чтобы вы и дальше могли двигаться вперед. Так что США будут с вами столько, сколько нужно", – добавила Бриджит Бринк.

Обратите внимание! Полное интервью с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк читайте вскоре на 24 канале.

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