Таку думку 24 каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Раніше повідомлялось про те, що у Конгрес США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.

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Юридичних механізмів виведення Росії з Радбезу не існує

Загородній розповів, що коли засновувалась ООН, то її статут був прописаний так, що звідти неможливо виключити постійного члена Радбезу ООН, й у цьому напрямку постарався Сталін. Тому юридичних механізмів виведення Росії не існує. Однак юридична колізія полягає в тому, що Росію ніхто не запрошував у Радбез, ніхто за це не голосував, вона сама вирішила, що є наступницею СРСР, просто змінивши таблички на столі.

Якщо все ж так буде, то тоді з'явиться питання: "А кого замість Росії?". Я думаю, що Україна, як співзасновниця ООН, може цілком вимагати собі місце постійного члена Радбезу. В історії ООН був прецедент, коли неядерна країна була в Радбезі ООН. Це був Тайвань замість Китаю аж до 1975 року,

– зазначив політолог.

Загородній про те, чи виключать Росію з Радбезу ООН: дивіться відео

Інші механізми виведення Росії

Він продовжив, що є інші, але більш фантастичні механізми виведення Росії з Радбезу:

Перезаснувати ООН в іншу міжнародну організацію.

ООН знайде можливість обмежити право вето, оскільки зараз воно може накладатись безконтрольно.

"Однак є ще один суб'єкт, який може не дати це зробити. Це Китай, для якого ситуація абсолютна прийнятна, оскільки він використовує Росію як проксі проти всього світу й на жаль він опиратиметься виключенню Росії з ООН чи хоча б з Радбезу. Росія нині напівзалежна територія від Китаю, і робитиме те, що Пекін скаже", – зауважив Загородній.

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