Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Ранее сообщалось о том, что в Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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Юридических механизмов вывода России из Совбеза не существует

Загородний рассказал, что когда учреждалась ООН, ее устав был прописан так, что оттуда невозможно исключить постоянного члена Совбеза ООН, и в этом направлении постарался Сталин. Поэтому юридических механизмов вывода России не существует. Однако юридическая коллизия состоит в том, что Россию никто не приглашал в Совбез, никто за это не голосовал, она сама решила, что является преемницей СССР, просто сменив таблички на столе.

Если все-таки так будет, то тогда появится вопрос: "А кого вместо России?". Я думаю, что Украина, как соучредитель ООН, может вполне требовать себе место постоянного члена Совбеза. В истории ООН был прецедент, когда неядерная страна была в Совбезе ООН. Это был Тайвань вместо Китая вплоть до 1975 года.

– отметил политолог.

Загородный о том, исключат ли Россию из Совбеза ООН: смотрите видео

Другие механизмы вывода России

Он продолжил, что есть другие, но более фантастические механизмы вывода России из Совбеза:

Переучредить ООН в другую международную организацию.

ООН найдет возможность ограничить право вето, поскольку оно может накладываться бесконтрольно.

"Однако есть еще один субъект, который может не дать это сделать. Это Китай, для которого ситуация абсолютно приемлема, поскольку он использует Россию как прокси против всего мира и, к сожалению, он будет противиться исключению России из ООН или хотя бы из Совбеза. Россия ныне полузависимая территория от Китая и будет делать то, что Пекин скажет», – заметил Загородний.

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