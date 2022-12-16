Против нее проголосовали меньше государств, чем в прошлый раз. "За" документ проголосовали 82 страны, "против" – 14, "воздержались" – 80.

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Какие страны проголосовали "против"

Это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 – тогда против проголосовали в общей сложности 25 государств.

В частности, на этот раз "воздержались" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, сменили позицию на "воздержавшихся" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Кроме положений, которые содержались в резолюциях за предыдущие годы по правам человека на полуострове, нынешний документ осуждает использование Россией Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Генассамблея осуждает "разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, оправдывающей агрессию российской федерации против Украины, в том числе через систему образования".

Кроме ряда документов, на которые опирается резолюция, она ссылается на постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 г. "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

Временная оккупация Крыма стала основой для серьезного кризиса

Генассамблея решительно осуждает "новую беспрецедентную волну произвольных задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма", насильственные исчезновения, а также "так называемые процедуры фильтрации, в том числе в отношении перемещенных лиц".

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем российской федерации.

Согласно документу, Россия должна прекратить политику насильственной смены демографического, в том числе и этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан России в оккупированный Крым.