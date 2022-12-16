Проти неї проголосували менше держав, ніж попереднього разу. "За" документ проголосували 82 країни, "проти" – 14, "утрималися" – 80.

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Які країни проголосували "проти"

Це менше, ніж під час голосування 16 грудня 2021 року – тоді проти проголосували загалом 25 держав.

Зокрема, цього разу "утрималися" Сербія та Вірменія. Порівняно з торішним голосуванням, змінили позицію на "утрималися" також Індія, Киргизстан, Саудівська Аравія, Філіппіни.

Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Окрім положень, які містилися в резолюціях за попередні роки щодо прав людини на півострові, нинішній документ засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей.

Генасамблея засуджує "розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію російської федерації проти України, у тому числі через систему освіти".

Крім низки документів, на які спирається резолюція, вона посилається на постанову Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи

Генасамблея рішуче засуджує "нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму", насильницькі зникнення, а також "так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб".

У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем російської федерації.

Відповідно до документа, Росія має припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема й етнічного, складу населення і вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян рф до окупованого Криму.