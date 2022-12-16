У документі йдеться про те, що ЄС залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони та розмінування. протиповітряної оборони та допомоги у розмінуванні

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Лідери ЄС продовжуватимуть чинити тиск на Росію

Європейська рада також підтримує зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, зокрема шляхи забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Серед них згадується також подальша робота з метою використання заморожених у ЄС російських активів для відновлення України та з метою відшкодування завданих їй збитків.

Лідери держав ЄС наголосили, що будуть продовжувати посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її агресивної війни та виведення її військ з України.

Європейська рада вітає посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії, зокрема через дев'ятий пакет обмежувальних заходів ЄС та обмеження міжнародних цін на нафту… Європейський Союз готовий і надалі посилювати обмежувальні заходи,

– йдеться у висновках.

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