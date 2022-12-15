Про це повідомив головний редактор Радіо Свободи Європи. Напередодні Польща відмовилася підтримати пакетну угоду.
Читайте також Україна отримала останній транш макрофінансової допомоги від ЄС
На що підуть кошти
Ця позика для України на пільгових умовах покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.
Фінансова допомога також допоможе зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії.
Чому Польща не підтримала угоду
Під час голосування країни-члени ЄС повинні були ухвалити низку документів, серед яких – податкова реформа. Вона передбачає встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.
Прийняття цієї реформи збільшить додатковий прибуток для більшості урядів. Податок буде не там, де компанію зареєстровано, а там, де вона працює.
Варто додати, що усі рішення Єврорада ухвалює пакетом. Тобто, не прийняття одного з документів означає блокування всіх інших рішень.
Як світ допомагає Україні у війни проти Росії
- У Європарламенті схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні на суму 18 мільярдів євро.
- Подейкують, що американці таки готові надати нам ЗРК Patriot. Потужні системи ППО дадуть Україні змогу максимально захиститися від атак з боку росіян.
- Норвегія передасть Україні 10 мостів, щоб замінити ті, які знищила Росія. Загальна вартість допомоги – 3 мільйони доларів.
- Пані посол США Бріджит Брінк наголосила, що військова допомога уже в дорозі. Це сталось після чергової атаки Київщини іранськими дронами.