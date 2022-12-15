Про це повідомили одразу 4 дипломати ЄС. Вони висловили глибоке розчарування через це.

Важливо Україна отримала останній транш макрофінансової допомоги від ЄС

Як відомо, 14 грудня країни-члени ЄС мали ухвалити пакет документів, серед яких:

допомога Україні,

план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії,

рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта,

податкова реформа.

Саме останній документ і став каменем спотикання. Претензії Польщі стосуються саме останнього пункту – встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Зверніть увагу! Шукати "зраду" ще зарано. Очевидно, що Польща першочергово відстоює свої інтереси. Однак через те, що всі ці рішення ухвалюють пакетом, не прийняття одного з документів означає блокування всіх інших рішень.

Польща відтягувала час

Голосування за пакетну угоду призначили на 14 грудня, 17:00. Але згодом на прохання Польщі його посунули на 20:00. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна є головою Ради ЄС, понад 11 годин переконував свого польського колегу Матеуша Моравецького піти на поступки, але результату це не дало.

Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок,

– сказав один із дипломатів ЄС.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький тепер винесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча формально це питання не внесено до порядку денного.

Що відомо про податкову реформу, проти якої виступає Польща

Ще у жовтні 2021 року 136 країн світу досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях з низькими податками.

Запропонована норма має набути чинності у 2023 році. Відомо, що вона встановлює мінімальну ставку в 15% на прибуток великого бізнесу, що збільшить додатковий прибуток для більшості урядів. Податок буде не там, де компанію зареєстровано, а там, де вона працює.